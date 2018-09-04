В Мордовии сотрудники прокуратуры посетили подшефный детский дом

В Республике Мордовия сотрудники прокуратуры навестили воспитанников одного из местных детских домов.

По случаю начала нового учебного года представители ведомства навестили воспитанников подшефного Ардатовского детского дома. Сотрудники прокуратуры поздравили детей с Днем знаний. Кроме того, гости вручили воспитанникам детского дома сладкие подарки и канцелярские принадлежности, необходимые для учебы.

Также представители ведомства доставили администрации детского дома предметы первой необходимости для детей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru