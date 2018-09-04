Гражданка Таджикистана пыталась доставить в мордовскую колонию запрещенные предметы

Сотрудники одной из исправительных колоний Республики Мордовия предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Недавно сотрудники исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Республике Мордовия во время досмотра личных вещей гражданки Таджикистана, которая прибыла на свидание к осужденному, приговоренному к 7 годам лишения свободы, обнаружили карту памяти MicroSD и денежные средства.

В настоящее время проводится проверка по факту попытки доставки запрещенных предметов на территорию колонии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su