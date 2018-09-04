В этом году в Мордовии родилось около 4 тысяч детей

С начала нынешнего года в Республике Мордовия родилось около 4 тысяч детей.

В общей сложности в период с января по июль текущего года в регионе было зарегистрировано 3939 новорожденных, среди которых 2017 мальчиков и 1922 девочки. 39,4% младенцев являются первенцами в своей семьях.

Что касается печальной статистики, то есть смертности, то статистические данные свидетельствуют, что за первые семь месяцев текущего года в республике умерло 6500 человек

Главными причинам смертей жителей Мордовии в настоящее время являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и болезни нервной системы.

Источник: mrd.gks.ru