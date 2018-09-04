В Мордовии судебные приставы вернули в бюджет несколько миллиардов рублей

УФСПП по Республике Мордовия отчиталось о результатах работы, которая была проделана за первые семь месяцев нынешнего года.

Руководитель ведомства Юрий Могин сообщил, что за указанный период судебные приставы проделали огромную работу по взысканию задолженности в бюджет региона. В общей сложности бюджетная система республики получила порядка 3 миллиардов рублей.

Указанные денежные средства будут направлены на решение социальных вопросов, среди которых выплата заработной платы, материнского капитала, детских пособий и стипендий.

Кроме того, благодаря действиям судебных приставов более 130 детей-сирот получили собственное жилье.

Источник: r13.fssprus.ru