В Мордовии сотрудники УФСИН оказывают помощь подшефным социальным учреждениям

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Сотрудники УФСИН РФ по Республике Мордовия посетили подшефные социальные учреждения.
Поводом для посещения указанных учреждений стало начало нового учебного года.
Сотрудники исправительных учреждений привезли детям подарки. Ранее представители УФСИН организовали сбор денежных средств, чтобы приобрести воспитанникам подшефных социальных учреждений одежду, школьные принадлежности и сладости.
Необходимо отметить, сотрудники УФСИН регулярно посещают школы-интернаты и социальные центры.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su