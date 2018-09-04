В Саранске прошел спортивный праздник под названием «Я выбираю спорт!».

Указанное мероприятие было проведено 2 сентября на Советской площади. В празднике приняли участие те жители Саранска, которые занимаются спортом и следят за своим здоровьем.

В рамках праздника прошли соревнования по спортивной ходьбе. Стоит отметить, что данные состязания были посвящены памяти олимпийского арбитра Н.А. Тимофеева. Победители соревнований получили специальные призы.

Кроме того, прошли показательные выступления по ВМХ, мотоспорту и беговелам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru