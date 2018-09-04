Глава Мордовии провел совещание по мерам соцподдержки населения

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное реализации мер социальной поддержки населения.

Главной темой совещания стало обсуждение комплекса мер, которые направлены на сохранение и обеспечение в Республике Мордовия социальной поддержки мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста.

Владимир Волков поручил соответствующим министерствам и ведомствам регионального правительства в ближайшее время отработать с местными депутатами указанные механизмы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru