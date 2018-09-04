Мордовский дзюдоист успешно выступил на международных соревнованиях

Спортсмен из Республики Мордовия завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин.

Указанные спортивные состязания проходили на минувших выходных в Словакии. Участниками соревнований стали спортсменам, представляющие порядка 20 стран.

В составе сборной команды России выступали два воспитанника ГБУ РМ «СШОР по дзюдо», среди которых Маргиев Ибрагим и Аслан Джиоев.

Аслан Джиоев, выступавший в весовой категории более 100 кг, смог завоевать серебряную медаль. В ходе финального поединка представитель Республики Мордовия уступил победу спортсмену из Румынии.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru