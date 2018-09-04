В Мордовии будут развивать педагогическое образование

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с ректором МГПИ имени М.Е. Евсевьева Василием Кадакиным.

Главной темой указанной встречи стало развитие педагогического образования в Республике Мордовия. Был обсужден вопрос, касающийся создания специального центра педагогического образования на базе МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Данный центр позволит сформировать межрегиональный образовательный научно-практический кластер путем кооперации ресурсов педагогического вуза и организаций региональной системы образования.

Также во время встречи было упомянуто о том, что в скором времени на улице Чкалова начнется строительство нового общежития МГПИ имени М.Е. Евсевьева.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru