Житель Мордовии, обвиняемый в интимной связи с несовершеннолетней, предстанет перед судом

В Темниковском районе предстанет перед судом 22-летний местный житель, который вступил в половую связь с 15-летней девочкой.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в июне нынешнего года 22-летний парень через общих знакомых познакомился с 15-летней девочкой. Молодой человек вскоре после знакомства вступил в интимную связь со школьницей, зная о том, что ей не исполнилось 18 лет.

Мама девочки, узнав о случившемся, обратилась в полицию.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Парень, которому уже доводилось иметь проблемы с законом из-за чрезмерной любви к несовершеннолетним девочкам, полностью признал свою вину.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Источник: mordovia.sledcom.ru