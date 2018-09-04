Житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Недавно в одно из городских отделений полиции обратилась 34-летняя женщина. Гражданка сообщила, что неизвестный преступник похитил её велосипед, который находился на лестничной площадке.

По подозрению в краже велосипеда полицейскими был задержан 35-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина проживает в том же доме, что и заявительница.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф