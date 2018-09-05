В Саранске горели два дачных дома

В Саранске загорелись два дачных дома.

Днем 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории садоводческого товарищества «Светотехника» произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят два дачных дома. Площадь распространения огня составила 24 квадратных метра.

Сумма ущерба в данный момент устанавливается.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелись дома, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru