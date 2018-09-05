Житель Большеигнатовского района украл деньги у своей матери

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который похитил денежные средства у своей матери.

14 мая нынешнего года осужденный, проживающий вместе с матерью, нашел в помещении дровяника денежные средства в размере 10,2 тыс. рублей. Мужчина знал, что эти деньги принадлежат его матери, но, не смутившись указанным фактом, похитил их, чтобы потратить на собственные нужды.

Во время судебного заседания преступник полностью признал свою вину.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 1 году лишения свободы условно.

По информации Большеигнатовского районного суда Республики Мордовия.

Источник: bolsheignatovsky.mor.sudrf.ru