В Большеберезниковском районе горел жилой дом

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 4 сентября. Около 23:20 Жители села Шугурово вместо того, чтобы ложиться спать, были вынуждены в срочном порядке вызывать пожарных и пытаться своими силами спасти внезапно загоревшийся жилой дом №2, который расположен по адресу – улица Кооперативная.

К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 12 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелся дом, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru