Жительница Саранска, доверившись неизвестному мошеннику, лишилась денег

Неизвестный интернет-мошенник лишил 36-летнюю жительницу Саранска крупной денежной суммы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, недавно 36-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о продаже дома. Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный гражданин, который сообщил о намерении приобрести недвижимость и попросил гражданку подойти к ближайшему банкомату под предлогом перечисления предоплаты.

В итоге женщина направилась к банкомату и, следуя инструкциям якобы покупателя, совершила ряд действий, а затем узнала, что сама же перечислила неустановленному лицу 63 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф