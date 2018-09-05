Житель Рузаевки подозревается в незаконном хранении наркотиков

В Лямбирском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Рузаевки, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

Во время проведения оперативных мероприятий на территории села Берсеневка стражи порядка задержали 30-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован синтетический наркотик массой 0,49 грамма. Мужчина сообщил, что приобрел наркотическое средство в Интернете.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Рузаевки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф