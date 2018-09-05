В Краснослободске загорелся нежилой дом

В Краснослободске произошло возгорание нежилого дома.

Ранним утром 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Курановской огонь охватил дом №3. Пожарные незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, представители ведомства обнаружили, что огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Известно, что в доме на протяжении достаточно длительного периода времени никто не проживает.

Из-за чего загорелась постройка, в данный момент неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru