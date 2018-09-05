23-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве

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В Саранске 23-летний местный житель подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.
Участковым уполномоченным полиции ОП №3 УМВД России по городскому округу Саранск было установлено, что 23-летний молодой человек, предоставив несоответствующие действительности сведения о своем трудоустройстве, оформил в центре микрофинансирования заем, размер которого составляет 3,5 тыс. рублей.
В указанный в договоре срок парень деньги не вернул.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф