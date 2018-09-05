В Республике Мордовия проходит операция «Юный пешеход»

На территории Республики Мордовия проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

Указанное мероприятие завершится 6 сентября. Главной целью данной операции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В Рузаевке члены отряда ЮИД МБОУ «СОШ №8» посредством нанесения на асфальт специальных стрелок и надписей указали маршрут к школе. В Темниковском районе сотрудники Госавтоинспекции рассказали воспитанникам старшей подготовительной группы детского сада «Золотой петушок» о правилах пересечения проезжей части по пешеходному переходу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф