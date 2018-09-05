В Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 27 человек

В Саранске произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

5 сентября, около 10:40 в квартире №17 многоэтажного жилого дома №34, который расположен по адресу – улица Рабочая, внезапно вспыхнуло пламя. Квартира, в которой произошел пожар, находится на третьем этаже. Дым в кратчайшие сроки распространился по подъезду.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 27 жильцов дома.

Огонь повредил имущество и отделку на площади 6 квадратных метров.

Причина пожара пока что неизвестна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru