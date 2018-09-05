Житель Рузаевского района подозревается в совершении кражи

В Рузаевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего местного жителя, который подозревается в краже имущества у своего соседа.

Недавно в полицию обратился 59-летний житель села Архангельское Голыцино, который сообщил, что из его дома неизвестным лицом были похищены продукты, документы, мобильный телефон и денежная сумма в размере 7 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанной кражи полицейские задержали 39-летнего соседа заявителя, ранее имевшего проблемы с законом. Выяснилось, что пострадавший в день преступления гостил у подозреваемого. Мужчины распивали алкогольные напитки. В определенный момент гость уснул. После этого подозреваемый направился в дом соседа и похитил оттуда упомянутое имущество.

В отношении предполагаемого грабителя было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф