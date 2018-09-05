Житель Саранска подозревается в организации наркопритона

В Саранске полицейские задержали местного жителя, который подозревается в организации наркопритона.

В мае нынешнего года стражи порядка задержали жителя Саранска, который намеревался сбыть 181 грамм гашиша. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили, что гражданин несколько раз предоставлял свое жилище знакомым для употребления упомянутого наркотического вещества.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф