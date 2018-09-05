Неизвестные интернет-мошенники ограбили 23-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 23-летняя местная жительница лишилась денежных средств в результате действий неизвестных интернет-мошенников.

В настоящее время известно, что 23-летняя горожанка обнаружила на популярном сайте объявление о продаже медицинского оборудования. Девушка связалась с продавцом, который сообщил, что для получения товара необходимо перечислить предоплату в размере 11 тыс. рублей.

Девушка перечислила необходимую денежную сумму на указанный продавцом счет, но товар в ранее оговоренные сроки так и не получила.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф