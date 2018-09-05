В Мордовии осудили мужчину, совершившего убийство

В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Беларусь, который убил мужчину.

Преступление было совершено вечером 8 марта нынешнего года в деревне Степановка Атюрьевского района. 60-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, по причине личной неприязни поссорился с 26-летним мужчиной. Во время ссоры старший участник конфликта схватил в руки нож и ударил им оппонента в грудь.

Полученное пострадавшим телесное повреждение оказалось несовместимым с жизнью.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет тюремного заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru