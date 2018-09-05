В Лямбире местные жители построили дорогу

В Лямбире местные жители самостоятельно построили дорогу.

В настоящее время улица Строителей активно застраивается. Для дальнейшего возведения жилых построек ещё достаточно много свободных мест. Те жители улицы, которые уже построили дома или же строят в данный момент, ранее были вынуждены оставлять свои автомобили на въезде и ходить по грязи.

В определенный момент граждане решили своими силами построить дорогу. Каждый двор предоставил денежную сумму в размере 30 тыс. рублей. Указанные денежные средства были потрачены на приобретение строительных материалов. В свободное время сельчане сделали подушку из песка, на которую затем были уложены плиты.

Отныне в месте, где раньше нельзя было ни пройти ни проехать, располагается надежная дорога.

По информации «Известий Мордовии».