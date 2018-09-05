Жителя Большеигнатовского района осудили за приобретение и хранение наркотиков

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

23 сентября минувшего года осужденный, находясь на окраине села Андреевка, сорвал четыре куста конопли. Мужчина высушил указанное растение и спрятал его в карнизе крыши бани, расположенной в селе Новое Качаево. Спустя некоторое время мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решением суда преступник был приговорен к 8 месяцам лишения свободы.

По информации пресс-службы Большеигнатовского районного суда Республики Мордовия.

Источник: /bolsheignatovsky.mor.sudrf.ru