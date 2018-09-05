В УФСИН РФ по Республике Мордовия прошел семинар для психологов

В УФСИН РФ по Республике Мордовия был проведен семинар-тренинг для психологов.

Тема указанного семинара получила название «Адаптация молодого сотрудника к условиям работы в УИС. Психолог в системе». Занятие было направлено на формирование у работников психологической службы осознания значения собственной профессии. Кроме того, одной из задач семинара также стало обретение и сохранение профессиональных и личных ресурсов для осмысленного формирования карьерного пути.

Кроме того, в ходе семинара психологи обменялись опытом психокоррекционной работы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su