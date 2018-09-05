Футбольная команда «Мордовия-2003» прошла в финал зоны «Приволжье»

Футбольная команда «Мордовия-2003» смогла пройти в финальный этап зоны «Приволжье» первенства России среди юношеских команд.

Получение очередных турнирных баллов было обеспечено мордовской команде благодаря уверенной победе над спортсменами из Балаково, а также матчу с саратовской командой, который завершился со счетом 1:1.

В настоящее время в своей группе мордовская команда занимает первое место. На счету «Мордовии-2003» в данный момент 24 очка. Второе место занимает футбольная команда «Крылья Советов» из Самары, на счету которой 23 очка.

По информации пресс-службы межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru