Мордовские колонии посетили представители посольства Вьетнама

Исправительные колонии Республики Мордовия посетили представители посольства Вьетнама.

Представители посольства указанной страны посетили исправительные колонии №№ 13 и 22, где в настоящее время отбывают наказание граждане Вьетнама. В ходе визита дипломаты пообщались не только с заключенными, но и с руководством учреждений.

Первоочередное внимание представители посольства уделили вопросам, касающимся трудоустройства, условий содержания и медицинского обслуживания. Со стороны осужденных никаких жалоб не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФЧИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su