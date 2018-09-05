В центре Саранска 9 и 23 сентября будет запрещена парковка транспортных средств

9 и 23 сентября в центре Саранска будет действовать запрет на парковку транспортных средств.

Причиной введения указанного ограничения является проведение медовых ярмарок. С 22:00 8 сентября до 16:00 9 сентября, а также с 20:00 22 сентября до 16:00 23 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры», которое расположено по адресу – улица Пролетарская.

Данное ограничение никоим образом не касается служебных транспортных средств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru