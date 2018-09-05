Мордовские заключенные погрузились в мир киноискусства

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошла выставка, посвященная кинематографу.
Указанная выставка получила название «Киноафиша» и была организована в исправительной колонии №13. В рамках выставки были представлены фотографии знаменитых актеров, кинорежиссеров, постановщиков и сценаристов российского кинематографа.
Кроме того, осужденные узнали об истории создания известных кинокартин, а также о биографии именитых актеров.
Подобные мероприятия расширяют кругозор осужденных.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su