В Саранске пройдет экологическая акция «Чистые игры»

В Саранске пройдет экологическая акция под названием «Чистые игры».

Указанная акция начнется 15 сентября, в 10:00. Жители Саранска смогут принять участие в квесте по сбору и сортировке мусора в лесном массиве, расположенном на территории Ленинского района города (за гимнастическим центром имени Аркаева).

Стоит отметить, что 15 сентября отмечается Всемирный день чистоты. По этому поводу в 100 городах России, среди которых и Саранск, будет проходить так называемый Кубок чистоты.

Стоит отметить, что горожан ждет не только стандартный субботник, но также занятия йогой и спортом, различные конкурсы. Кроме того, по результатам уборки участников акции ожидают призы, подарочные сертификаты и пикник.

Чтобы стать участником акции, нужно собрать свою команду численностью от двух до пяти человек и зарегистрироваться на сайте www.cleangames.ru/events/worldcleanupday.

Суть игры заключается в том, что организаторы разрабатывают карту местности, придумывают загадки и специальные задания, которые затем выполняют участники. За набранный объем отходов командам начисляются баллы. За раздельный сбор мусора и выполнение специальных заданий можно получить дополнительные очки.

Впервые данная акция прошла в Саранске в прошлом году. Тогда было собрано 257 мешков мусора в парке, расположенном в Пролетарском районе города.

Группа акции в ВК: vk.com/event170361412.

Источник: cleangames.ru