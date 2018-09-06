В Мордовии осудили полицейского, совершившего несколько преступлений

В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении сотрудника полиции, который совершил несколько преступлений.

Сотрудник правоохранительных органов, оказавшийся на скамье подсудимых, неоднократно угрожал жителю Чамзинского района Республики Мордовия привлечением к уголовной ответственности, а также склонял его к совершению преступления. Кроме того, полицейский приобрел крупную партию наркотиков.

Решением суда страж порядка был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также полицейский был лишен звания.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru