Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме двух граждан Республики Таджикистан

В Республике Мордовия 28-летняя местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух граждан Республики Таджикистан.

Во время проведения профилактических рейдов сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в доме 28-летней жительницы Зубово-Полянского района прописаны два гражданина Республики Таджикистан. Выяснилось, что проживают иностранцы в другом месте, а их прописка является фиктивной.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф