28-летний житель Саранска подозревается в краже забора

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в краже двух секций металлического забора.

Сотрудниками полиции было установлено, что 28-летний житель Саранска, ранее имевший проблемы с законом, проходя мимо дома, расположенного по адресу – улица Ярославская, где проводились работы по замене ограждений, похитил две секции металлического забора.

Подозреваемый полностью признает свою вину.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф