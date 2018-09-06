В Мордовии полицейские и волонтеры разыскали пропавшего без вести подростка

В Рузаевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскали пропавшего без вести подростка.

5 сентября 14-летний парень, проживающий в селе Татарская Пишля, поссорился со своими родителями. После ссоры подросток ушел из дома. По прошествии достаточно длительного периода времени парень не вернулся домой. В итоге родители подростка обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры «Поиск 13 регион» незамедлительно отправились на поиски школьника. Спустя некоторое время юноша был найден в Рузаевке. Какие-либо противоправные действия в отношении несовершеннолетнего жителя республики не совершались.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф