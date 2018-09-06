В Саранске столкнулись автобус и легковой автомобиль

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Указанный инцидент был зафиксирован утром 6 сентября по адресу – улица Зеленая. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем, поворачивая налево, не уступил дороги двигавшемуся во встречном направлении пассажирскому автобусу, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Легковушка получила серьезные повреждения кузова.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo