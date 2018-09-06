В Саранске грузовик врезался в легковушку

В Саранске грузовой автомобиль протаранил легковушку.

Происшествие произошло 6 сентября, около 08:20 на перекрестке, который расположен по адресу – проспект Ленина. В настоящее время какая-либо точная информация о данном ДТП отсутствует. Известно лишь, что водитель грузового автомобиля врезался в легковушку. Удар был не очень сильным, поэтому легковой автомобиль получил незначительные вмятины.

О пострадавших в данном ДТП пока что не сообщается.

Причина аварии в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo