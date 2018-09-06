В Саранске на детскую горку упало дерево

В одном из дворов Саранска обрушилось огромное дерево.

Происшествие, которое в случае неблагоприятного стечения обстоятельств могло обернуться ужасающей трагедией, произошло ранним утром 6 сентября во дворе дома №6, который расположен по адресу – улица Семашко. Огромное дерево обрушилось на детскую горку. По предварительной информации, ветки дерева поцарапали припаркованные поблизости автомобили.

В момент обрушения дерева во дворе никого не было, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Из-за чего произошел данный инцидент, пока что неизвестно.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo