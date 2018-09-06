В Саранске опрокинулся грузовик

В Саранске произошло ДТП, в результате которого опрокинулся грузовой автомобиль.

ДТП был зафиксирован вечером 5 сентября на одном из перекрестков Саранска. По предварительной информации, водитель грузового автомобиль марки ГАЗ в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Также есть версия, согласно которой опрокидывание грузовика произошло вследствие столкновения с другим автомобилем, который уехал с места ДТП.

О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo