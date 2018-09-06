В Мордовии полицейские раскрыли две кражи с территории сельхозпредприятия

В Атяшевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов раскрыли две кражи с территории сельскохозяйственного предприятия.

Недавно на территории агропромышленного предприятия, расположенного в указанном районе, было совершено два преступления, связанных с незаконным присвоением имущества.

В кратчайшие сроки представителям правоохранительных органов удалось раскрыть указанные преступления. И в первом, и во втором случае детали техники, принадлежащей предприятию, похитили механизаторы. Украденное имущество каждый из них намеревался сдать в пункт приема металлолома.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверки по указанным фактам.

Источник: 13.мвд.рф