В Саранске осудили преступника, который 17 лет находился в розыске

В Саранске суд вынес приговор в отношении преступника, который на протяжении нескольких лет находился в розыске.

В марте 200 года 43-летний осужденный, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Кутузова, распивал алкогольные напитки в компании двух парней и девушки. В определенный момент попойки преступник предложил знакомой вступить с ним в половую связь. Девушка ответила отказом. Несогласие знакомой не смутило мужчину. Злоумышленник, применив грубую физическую силу и угрожая убийством, надругался над пострадавшей. Стоит отметить, что в момент совершения преступления осужденный находился в розыске по причине уклонения от отбывания наказания за использование поддельного паспорта.

После совершения изнасилования мужчина продолжил скрываться от стражей порядка. Полицейским удалось задержать преступника в марте прошлого года.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 5,5 лет лишения свободы.

Источник: vs.mor.sudrf.ru