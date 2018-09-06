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На одной из дорог Мордовии установили поклонный крест

На одной из дорог Мордовии установили поклонный крест

На одной из автомобильных дорог Республики Мордовия был установлен поклонный крест.

Поклонный крест был установлен на одном из участков автомобильной дороги, которая пролегает между Саранском и Большими Березниками. Протоиерей Виталий Кузянов совершил чин освящения.

Стоит отметить, что в настоящее время поклонные кресты устанавливаются на многих автомобильных магистралях России. Они представляют собой некий символ, который напоминает участникам движения о цене жизни и о том, что из-за жажды скорости или излишней спешки не стоит рисковать своим пребыванием на земле.

По информации «Известий Мордовии».