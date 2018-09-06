Жителя Мордовии оштрафовали за фальшивый больничный

В Республике Мордовия суд оштрафовал местного жителя, который путем предоставления фальшивого больничного получил 10 тыс. рублей.

Директор одного из муниципальных учреждений Республики Мордовия, по предварительной информации, купил больничный. Указанный документ стал официальным подтверждением того, что мужчина на протяжении определенного периода времени не выходил на работу по причине болезни, что не соответствует действительности.

Кроме того, благодаря использованию фальшивого больничного гражданин получил выплату в размере 10 тыс. рублей.

Решением суда в отношении нарушителя закона была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составляет 20 тыс. рублей.

Источник: vs.mor.sudrf.ru