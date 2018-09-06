Саранску нужны кондукторы

Общественный транспорт Саранска нуждается в кондукторах.

Не так давно в Саранске городской общественный транспорт был оснащен терминалами для безналичной оплаты проезда. После этого более 10% местных кондукторов ушли с работы.

Заместитель директора по эксплуатации муниципального предприятия «Горэлектротранс» Андрей Кулагин заявил, что уволились женщины пенсионного возраста, которые объяснили свое решение тем, что работающим пенсионерам не проводится индексация пенсий.

Также Андрей Кулагин отметил, что в настоящее время предприятия не испытывает кадрового голода, но потребность в работниках всё же есть.

По информации «Известий Мордовии».