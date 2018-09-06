8 сентября в северо-восточной части Саранска будет запрещено движение транспорта

8 сентября в северо-восточной части Саранска будет действовать временный запрет на движение транспортных средств.

Причиной введения указанного ограничения является футбольный матч между командами «Томь» и «Мордовия», который пройдет 8 сентября на стадионе «Мордовия Арена».

С 14:30 до 20:00 будет действовать запрет на движение и парковку транспортных средств на дублере улицы Севастопольской, а именно на участке от дублера улицы Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла.

Ограничение не касается транспортных средств коммунальных и аварийных служб, общественного транспорта, а также транспортных средств горожан, проживающих по указанным адресам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru