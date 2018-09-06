Глава Мордовии провел совещание по вопросам развития Саранского телевизионного завода

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное развитию Саранского телевизионного завода.

Генеральный директор указанного предприятия Сергей Денисов заявил, что за первые шесть месяцев текущего года объем производства составил более 108% к аналогичному периоду минувшего года.

Кроме того, генеральный директор завода отметил, что стоимость дополнительных заказов на два ближайших года составит более 3 миллиардов рублей.

Владимир Волков заявил о необходимости ориентирования на производство высокотехнологичной гражданской продукции, которая позволит улучшить показатели финансовой стабильности предприятия, а также предоставит возможность освоить новые сегменты рынка.

Источник: e-mordovia.ru