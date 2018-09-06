В Мордовии обсудили вопросы охраны окружающей среды

В Мордовии прошло совещание, посвященное вопросам охраны окружающей среды в регионе.

Присутствовавший на указанном совещании первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов отметил, что Мордовия является одним из лидеров по обращению с твердыми коммунальными отходами и раздельному сбору мусора. Также Денис Храмов заявил, что опыт республики будет изучаться в других регионах.

Отдельное внимание было уделено необходимости создания в регионе системы локальных очистных сооружений и межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, участники совещания обсудили современные технологии работы предприятий, которые негативно влияют на окружающую среду и создание лесопарковой полосы вокруг Саранска.

Источник: e-mordovia.ru