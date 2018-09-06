Жителя Мордовии осудили за две березы

В Темниковском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который незаконно срубил два дерева.

В июне текущего года житель села Кушки Темниковского района на незаконных основаниях срубил две березы. Действия мужчины нанесли лесному хозяйству ущерб в размере 5,4 тыс. рублей.

В отношении нарушителя закона было возбуждено уголовное дело.

Решением Темниковского районного суда Республики Мордовия гражданин был приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия напоминает о том, что незаконное использование лесов влечет за собой уголовную ответственность.

Источник: e-mordovia.ru