В Саранске в очередной раз пройдут соревнования по беговелам

В Саранске пройдут соревнования по беговелам.

Указанные спортивные состязания пройдут 22 сентября на базе спортивного комплекса «Мордовия». Данные соревнования станут пятым этапом Кубка Республики Мордовия по беговелам.

Главными целями соревнований являются популяризация велосипедного спорта и приобщения детей к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.

Начнутся состязания в 11:00. Участниками соревнований станут дети возрастом от двух до шести лет.

Экипировку и беговелы предоставят организаторы

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru